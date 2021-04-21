ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанаты против СуперлигиТрест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток
  • 21:56
    • «Тотенхэм» вырвал победу у «Саутгемптона» в первом матче после увольнения Моуринью
  • 21:03
    • «Локо» разгромил ЦСКА и сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России
  • 18:09
    • «Крылья Советов» прошли в финал Кубка России
  • 23:48
    • Дубль Сандро помог «Ювентусу» победить «Парму»
  • 23:36
    • «Вольфсбург» обыграл «Штутграт» и поднялся на 3-е место в таблице Бундеслиги
    Все новости спорта

    Дубль Сандро помог «Ювентусу» победить «Парму»

    «Ювентус» — «Парма»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Парма Сампдория Кротоне Удинезе Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Пармой» (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 25-й минуте открыли гости. Гастон Бругман великолепно исполнил штрафной — Буффон даже не сдвинулся с места.

    На 43-й минуте туринцы отыгрались. После углового мяч отскочил к Алексу Сандро, который вколотил мяч в сетку ворот метров с одиннадцати.

    На 47-й минуте Сандро откликнулся на навес Куадрадо и головой вколотил мяч в ворота с близкого расстояния, оформив дубль.

    А на 69-й минуте Маттейс Де Лигт после навеса с углового вколотил мяч головой под перекладину, установив окончательный счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Парма 3:1
    Голы: 0:1 Гастон Бругман (25'), 1:1 Алекс Сандро (43'), 2:1 Алекс Сандро (47'), 3:1 Маттейс де Лигт (68') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Федерико Бернардески, 87'), Уэстон Маккенни (Аарон Рэмси, 74'), Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 74'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 74'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Альваро Мората, 84') Парма: Симоне Коломби, Джузеппе Пеццелла (Maxime Busi, 81'), Маттья Бани, Венсан Лорини, Йордан Осорио, Альберто Грасси, Ясмин Куртич, Гастон Бругман (Эрнани, 71'), Грациано Пелле (Андреас Корнелиус, 61'), Жервиньо (Valentin Mihaila, 61'), Деннис Ман (Янн Карамо, 81') Предупреждения: Уэстон Маккенни (23'), Эрнани (88'), Криштиану Роналду (90'), Янн Карамо (90')

    «Ювентус» опередил «Аталанту» и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 65 очков. «Парма» с 20 очками располагается на 19-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    В других матчах 32-го тура «Сампдория» в гостях победила «Кротоне» (1:0), «Удинезе» дома уступил «Кальяри» (0:1).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» много не забьет
  • «Кадис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Подпустит ли «Спортинг» к себе «Порту»?
  • «Спортинг» — «Белененсеш». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Как «Авангард» начнет серию в Балашихе?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Орландо — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рамос — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры