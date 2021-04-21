«Ювентус» — «Парма»: счет матча 3:1, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 32-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 25-й минуте открыли гости. Гастон Бругман великолепно исполнил штрафной — Буффон даже не сдвинулся с места.

На 43-й минуте туринцы отыгрались. После углового мяч отскочил к Алексу Сандро, который вколотил мяч в сетку ворот метров с одиннадцати.

На 47-й минуте Сандро откликнулся на навес Куадрадо и головой вколотил мяч в ворота с близкого расстояния, оформив дубль.

А на 69-й минуте Маттейс Де Лигт после навеса с углового вколотил мяч головой под перекладину, установив окончательный счет.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Парма 3:1 Голы: 0:1 Гастон Бругман (25'), 1:1 Алекс Сандро (43'), 2:1 Алекс Сандро (47'), 3:1 Маттейс де Лигт (68') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Артур (Федерико Бернардески, 87'), Уэстон Маккенни (Аарон Рэмси, 74'), Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 74'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 74'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Альваро Мората, 84') Парма: Симоне Коломби, Джузеппе Пеццелла (Maxime Busi, 81'), Маттья Бани, Венсан Лорини, Йордан Осорио, Альберто Грасси, Ясмин Куртич, Гастон Бругман (Эрнани, 71'), Грациано Пелле (Андреас Корнелиус, 61'), Жервиньо (Valentin Mihaila, 61'), Деннис Ман (Янн Карамо, 81') Предупреждения: Уэстон Маккенни (23'), Эрнани (88'), Криштиану Роналду (90'), Янн Карамо (90')

«Ювентус» опередил «Аталанту» и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 65 очков. «Парма» с 20 очками располагается на 19-й строчке.

Календарь и таблица Серии А

В других матчах 32-го тура «Сампдория» в гостях победила «Кротоне» (1:0), «Удинезе» дома уступил «Кальяри» (0:1).