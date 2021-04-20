«Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

официально объявил, что выходит из состава участников Суперлиги Европы.

«Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», — сказано в заявлении «горожан».

«Манчестер Сити» был одним из шести английских клубов, которые работали над созданием Суперлиги.

20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.