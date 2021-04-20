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    «Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

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    «Манчестер Сити» официально объявил, что выходит из состава участников Суперлиги Европы.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    «Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», — сказано в заявлении «горожан».

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    • «Манчестер Сити» был одним из шести английских клубов, которые работали над созданием Суперлиги.

    20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.

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