«Манчестер Сити» объявил о выходе из Суперлиги

«Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
«Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги», — сказано в заявлении «горожан».
«Манчестер Сити» был одним из шести английских клубов, которые работали над созданием Суперлиги.
20 апреля стало известно, что 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.
Club statement.https://t.co/GeNQZn8091— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021