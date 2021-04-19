Спортивный юрист: У иска Суперлиги к УЕФА и ФИФА нет перспектив

Спортивный юристпрокомментировал обращение клубов европейской Суперлиги в суды в связи с заявлениями УЕФА и ФИФА.

Ранее стало известно, что 12 клубов, объявивших о создании европейской Суперлиги, поставили в известность УЕФА и ФИФА о том, что они обратились в суды с целью защиты от попыток сорвать запуск турнира.

«В понедельник стало известно, что Суперлига подаст в суд на ФИФА и УЕФА для сохранения своих клубов в национальных чемпионатах. Ни никаких других подробностей мы не знаем. Лично мне кажется, что это все бесперспективно.

У нас есть организатор соревнований — это ФИФА, которая по пирамиде делегировала это право УЕФА, которые, в свою очередь, передали это право национальным федерациям.

Клубы Суперлиги пытаются сейчас перескочить через две ступеньки и организовать собственное соревнование.

В Лозанском суде (CAS — Спортивный арбитражный суд) уже рассматривались дела, которые покушались на это право федераций и конфедераций, но эти дела неминуемо заканчивались победой федераций. Поэтому я здесь не вижу никаких перспектив. Мне кажется, что вся эта история создана для того, чтобы создать напряжение и добиться для себя каких-то привилегий от УЕФА», — сказал Прокопец в эфире «Матч ТВ».

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.