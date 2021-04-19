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    • Источник: Организаторы Суперлиги проявляли интерес к «Зениту»
    Все новости спорта

    Клубы-создатели Суперлиги обратились в суды после заявлений УЕФА и ФИФА

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    12 клубов, объявивших о создании европейской Суперлиги, поставили в известность УЕФА и ФИФА о том, что они обратились в суды с целью защиты от попыток сорвать запуск турнира.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    Клубы Суперлиги отправили президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александеру Чеферину коллективное письмо, которое опубликовало информационное агентство Associated Press.

    Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

    «Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

    По этой причине компания SLCo (Super League Company) подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством.

    Наша обязанность как членов совета директоров SLCo — обеспечить, чтобы все целесообразные действия, доступные для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть нанесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно сформировать Суперлигу и распределить доходы от гранта.

    Суперлига должна проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола.

    Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», — отмечается в письме.

    В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

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