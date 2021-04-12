«Локомотив» хочет назначить спортивным директором известного немецкого тренера

Известный немецкий специалистможет занять пост спортивного директора

Накануне Рангник посетил Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

«Руководители „Локомотива“ заинтересованы в том, чтобы Рангник возглавил спортивный отдел клуба и был, по сути, спортивным директором», — отмечает источник издания.

Отмечается, что препятствием могут стать высокие условия немца. Рангник хочет получать около 3,6 млн евро в год.

Ранее Рангник посетил матч 25-го тура чемпионата России между «Локомотив» и «Спартаком» (2:0).

Последним местом работы Рангника была компания Red Bull, где он занимал должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции.