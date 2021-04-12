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    Киммих: Я верю, что мы пройдем дальше

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал интервью, в котором выразил свои ожидания от матча с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Я верю, что мы пройдем дальше. В первой игре мы были сильнее, но, к сожалению, результат не отражает то, что было на поле. Но я в любом случае уверен, что мы сможем исправить все в ответном матче.

    Многое зависит от психологии, но в то же время и от эффективности. В первом матче мы уже показали, что у нас с характером все в порядке, а вот эффективности нам не хватило. Теперь нам нужны оба этих компонента», — цитирует Киммиха пресс-служба «Баварии».

    В первой игре «Баварии» уступила 2:3. Ответный матч состоится 13 апреля в 22:00 мск.

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