«Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 3:1, обзор голов

В рамках 30-го тура итальянской Серии Ана своем поле обыграл— 3:1.

«Старая синьора» открыла счет уже на 4-й минуте, когда Хуан Куадрадо сделал передачу в район 11-метровой отметки, а Деян Кулушевски в касание поразил правую от голкипера «девятку».

На 22-й минуте туринцы удвоили свое преимущество. Отличился Альваро Мората после того, как Криштиану Роналду с двух метров умудрился пробить в штангу.

Генуэзская команда сократила отставание на 49-й минуте. Николо Ровелла выполнил навес с углового, а Джанлука Скамакка головой пробил точно в цель.

На 70-й минуте «Юве» вернул себе преимущество в два гола. Данило сделал передачу в чужую штрафную на ход Уэстону Маккенни, который реализовал выход один на один с вратарем.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Дженоа 3:1 Голы: 1:0 Деян Кулушевски (4'), 2:0 Альваро Мората (22'), 2:1 Gianluca Scamacca (49'), 3:1 Уэстон Маккенни (70') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо (Алекс Сандро, 46'), Федерико Кьеза (Артур, 74'), Адриен Рабьо (Аарон Рэмси, 84'), Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски (Уэстон Маккенни, 68'), Криштиану Роналду, Альваро Мората (Пауло Дибала, 68') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Валон Бехрами (Марко Пьяца, 46'), Давиде Бираски (Паоло Гильоне, 46'), Милан Бадель, Николо Ровелла (Миха Зайц, 63'), Давиде Дзаппакоста, Gianluca Scamacca (Филиппо Мелегони, 70'), Горан Пандев (Эльдор Шомуродов, 63') Предупреждения: Хуан Куадрадо (20'), Деян Кулушевски (37'), Валон Бехрами (38'), Николо Ровелла (53'), Доменико Кришито (62'), Алекс Сандро (82')

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает третье место (62 очка), а «Дженоа» — 13-е (32 очка).

«Наполи» в выездном матче нанес поражение «Сампдории» со счетом 2:0 благодаря голам Фабиана Руиса на 35-й минуте и Виктора Осимхена на 87-й.

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Наполи 0:2 Голы: 0:1 Фабиан (35'), 0:2 Виктор Осимхен (87') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Якуб Янкто (Валерио Верре, 86'), Мортен Торсби, Миккель Дамсгор (Мехди Лери, 86'), Антонио Кандрева, Маноло Габбьядини, Фабио Квальярелла (Бальде Кейта, 67') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме, Фабиан (Тьемуэ Бакайоко, 90'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 75'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 74'), Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 90'), Виктор Осимхен Предупреждения: Костас Манолас (24'), Калиду Кулибали (46'), Ирвин Лосано (78')

«Наполи» занимает четвертое место (59 очков), а «Сампдория» — десятое (36 очков).

В еще одном матче «Верона» у себя дома проиграла «Лацио» — 0:1.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Лацио 0:1 Гол: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (90') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Димарко (Федерико Чеккерини, 76'), Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович, Мигел Велозу (Иван Илич, 69'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак (Eddie Salcedo, 85'), Дарко Лазович, Маттиа Цаканьи (Даниел Беса, 76'), Стефано Стураро, Кевин Ласанья (Никола Калинич, 85') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 83'), Луис Альберто (Андреас Перейра, 75'), Сергей Милинкович-Савич, Жан-Даниэль Акпа Акпро (Марко Пароло, 83'), Мохамед Фарес (Сенад Лулич, 75'), Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо (Ведат Мурики, 68') Предупреждения: Фелипе Кайседо (49'), Луис Альберто (72')

«Верона» — восьмая в турнирной таблице (41 очко), а «Лацио» — шестой (55 очков).