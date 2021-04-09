Сигурдссон: Постараемся отомстить «Локомотиву» за поражение в чемпионате

Арнор Сигурдссон Фото: globallookpress.com
На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».
«Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал.
Для этого нужно обыграть "Локомотив", постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны.
Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии», — передает слова Сигурдссона официальный сайт армейцев.
Во втором полуфинале грозненский «Ахмат» примет на своем поле самарские «Крылья Советов».