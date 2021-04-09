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    Сигурдссон: Постараемся отомстить «Локомотиву» за поражение в чемпионате

    Футбол ЦСКА Локомотив Кубок России Футбол России
    Исландский футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России.

    Арнор Сигурдссон
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    Арнор Сигурдссон

    На стадии полуфинала армейцам предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

    «Наша команда продвинулась уже далеко в Кубке России, и теперь главная задача — попасть в финал.

    Для этого нужно обыграть "Локомотив", постараться отомстить за недавнее поражение в чемпионате страны.

    Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии», — передает слова Сигурдссона официальный сайт армейцев.

    Во втором полуфинале грозненский «Ахмат» примет на своем поле самарские «Крылья Советов».

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