Фоменко: Удаление Заики — это ключевой момент игры с «Локо»

Тренер «Сочи»поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка России против(1:3).

Дубль в составе победителей сделал Федор Смолов.

«Думаю, игра болельщикам понравилась. Было обилие голов, и даже оставшись вдесятером мы создали достаточно моментов. Были бы чуть удачливее, то был бы другой результат.

Удаление Заики — это ключевой момент игры. Весь второй тайм играли вдесятером против "Локомотива" тяжело.

Вопросы по желтым карточкам. Разная трактовка эпизодов. По первой карточке очень много вопросов. Судьи у нас любят показывать карточки и потом держать напряжение.

С чем связана замена Антона Заболотного? Было видно, что он устал. Хотели освежить за счет скорости и отыграться

Гол Смолова ошибка защитников, там к Адамову вопросов нет. Он отстоял уверено. Выбрали его, потому что на данном этапе Денис находится в более лучшей форме», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».