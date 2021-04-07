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    Фоменко: Удаление Заики — это ключевой момент игры с «Локо»

    Футбол Сочи Локомотив Кубок России Футбол России
    Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (1:3).

    Олег Фоменко
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    Олег Фоменко

    Дубль в составе победителей сделал Федор Смолов.

    «Думаю, игра болельщикам понравилась. Было обилие голов, и даже оставшись вдесятером мы создали достаточно моментов. Были бы чуть удачливее, то был бы другой результат.

    Удаление Заики — это ключевой момент игры. Весь второй тайм играли вдесятером против "Локомотива" тяжело.

    Вопросы по желтым карточкам. Разная трактовка эпизодов. По первой карточке очень много вопросов. Судьи у нас любят показывать карточки и потом держать напряжение.

    С чем связана замена Антона Заболотного? Было видно, что он устал. Хотели освежить за счет скорости и отыграться

    Гол Смолова ошибка защитников, там к Адамову вопросов нет. Он отстоял уверено. Выбрали его, потому что на данном этапе Денис находится в более лучшей форме», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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