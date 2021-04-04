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    • Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»
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    Колыванов готов возглавить «Уфу»

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    Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера «Уфы».

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    Рахимов покинул «Уфу» после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4).

    «Результат последних матчей удручающий. Все видят, что команда не выигрывает, особенно после зимней паузы. Когда Рахимов пришел, по-моему, он первые шесть матчей тоже не выигрывал. Потом обыграли "Тамбов" и "Ростов", затем опять началась серия из поражений.

    Это часть работы каждого тренера. Рахимов сам отметил, что команду нужно как-то встряхнуть. Если у них не получается в тренировочном процессе, они не показывают тот футбол, который хотелось бы, то в итоге это выливается в отставку главного тренера. Все через это проходят. Он взрослый человек, сам понимает все.

    Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство "Уфы" где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в "Уфе", у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, но опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

    Колыванов возглавлял «Уфу» с 2012 по 2015 год.

    «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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