Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»

объявила об уходес поста главного тренера команды после поражения от(0:4) в матче 24 тура РПЛ.

«На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа" Рашид Рахимов решил подать в отставку.

Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

Футбольный клуб "Уфа" благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав в 24 турах чемпионата мира 14 очков.

В последних семи матчах уфимцы набрали одно очко, потерпев шесть поражений и один раз сыграв вничью.