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    Рахимов подал в отставку с поста тренера «Уфы»

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    ФК «Уфа» объявила об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды после поражения от «Динамо» (0:4) в матче 24 тура РПЛ.

    Рашида Рахимова
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    Рашида Рахимова

    «На послематчевой пресс-конференции игры с "Динамо" главный тренер ФК "Уфа" Рашид Рахимов решил подать в отставку.

    Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу.

    Футбольный клуб "Уфа" благодарит Рашида Маматкуловича за работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав в 24 турах чемпионата мира 14 очков.

    В последних семи матчах уфимцы набрали одно очко, потерпев шесть поражений и один раз сыграв вничью.

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