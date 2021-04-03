Мусаев: «Краснодару» нужны перемены, новые эмоции и энергия

Главный тренер «Краснодара»заявил, что провел последний матч во главе команды.

В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашней встрече 24-го тура РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе.

Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

"Краснодар" — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.

Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».