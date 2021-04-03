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    Мусаев: «Краснодару» нужны перемены, новые эмоции и энергия

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что провел последний матч во главе команды.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашней встрече 24-го тура РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).

    «Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своем уходе.

    Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

    Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

    Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

    "Краснодар" — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.

    Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

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