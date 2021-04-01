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    СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года

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    Хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Sport24.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    По информации издания, срок соглашения нового главного тренера армейцев рассчитан до июня 2022 года.

    О назначении Олича главным тренером московский клуб объявил еще 23 марта. При этом все это время ЦСКА не подписывал с ним контракт.

    Дебют 41-летнего хорвата на посту главного тренера ЦСКА должен состояться 4 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

    Напомним, Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, отправленного в отставку через несколько дней после поражения от «Зенита» (2:3).

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