СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года

Хорватский специалистподписал контракт с московским, сообщает Sport24

По информации издания, срок соглашения нового главного тренера армейцев рассчитан до июня 2022 года.

О назначении Олича главным тренером московский клуб объявил еще 23 марта. При этом все это время ЦСКА не подписывал с ним контракт.

Дебют 41-летнего хорвата на посту главного тренера ЦСКА должен состояться 4 апреля в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

Напомним, Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, отправленного в отставку через несколько дней после поражения от «Зенита» (2:3).