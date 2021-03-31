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    Безбородов рассудит «Рубин» и «Сочи»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    Матчи ближайшего тура российского первенства пройдут 3-4 апреля.

    «Динамо» — «Уфа»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Рубин» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

    «Ротор» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Ростов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Артем Любимов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

    «Урал» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Тамбов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Тарас Безубяк.

    «Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарев.

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