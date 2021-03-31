Литва — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Литва»: Томас Шведкаускас, Эдвинас Гирдвайнис, Маркас Бенета, Эгидиюс Вейткунас, Саулюс Миколюнас, Мартинас Дапкус, Гратас Сиргедас, Арвидас Новиковас, Выкинтас Сливка, Домантас Шимкус, Фёдор Черных.
«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Бастони, Рафаэл Толой, Эмерсон, Джанлука Манчини, Мануэль Локателли, Лоренцо Пеллегрини, Маттео Пессина, Чиро Иммобиле, Федерико Бернардески, Стефан Эль-Шаарави.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Литва» — «Италия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 1:2.
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