Литва — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Литва»: Томас Шведкаускас, Эдвинас Гирдвайнис, Маркас Бенета, Эгидиюс Вейткунас, Саулюс Миколюнас, Мартинас Дапкус, Гратас Сиргедас, Арвидас Новиковас, Выкинтас Сливка, Домантас Шимкус, Фёдор Черных.

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Бастони, Рафаэл Толой, Эмерсон, Джанлука Манчини, Мануэль Локателли, Лоренцо Пеллегрини, Маттео Пессина, Чиро Иммобиле, Федерико Бернардески, Стефан Эль-Шаарави.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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