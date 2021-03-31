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    Продолжится ли серия Италии без пропущенных мячей?

    Литва — Италия. Прогноз (к. 1.78) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Италия
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    Италия выиграла пять прошлых матчей без пропущенных мячей
    В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Литвы примет сборную Италии. Матч пройдет на стадионе «Вильнюс ЛФФ» в Вильнюсе. Начало — в 21:45 мск. Литва — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 31 Марта 2021 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Италия Италия
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.00
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  • 1.11
  • Ставка!
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    Литва

    Литва провела в квалификации на мундиаль только один матч. В гостевом поединке сборная оказала сопротивление Швейцарии (0:1) и проиграла лишь с минимальным счетом.

    Поэтому можно говорить о том, что выступить достойно в отборе литовцам вполне по силам. Правда, для этого нужно устранить старые проблемы в обороне.

    Тем не менее, перед началом выступлений в квалификации на чемпионат мира коллектив потерпел разгромное поражение от сборной Косова (0:4) в товарищеской встрече.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После старта против одного из фаворитов группы им предстоит матч еще с одной игрой. Не самый лучший вариант, но таковы они, причуды календаря.

    Италия

    Сборная Италии стартовала в отборе на ЧМ-2022 с домашней победы над Северной Ирландией. Итальянцы выиграли со счетом 2:0.

    Во втором поединке квалификации на мундиаль «Скуадра Адзурра» также победила, но на этот раз на выезде Болгарию (2:0).

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    • Таким образом, апеннинская сборная продлила свою серию без поражений до 21 матча. В предыдущий раз итальянцы проигрывали еще в 2018-м году.

    При этом в пяти предыдущих поединках подопечные Роберто Манчини оказались сильнее своих соперников, ни один из которых не сумел поразить их ворота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,136.

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    Успех хозяев поля оценивается в 27, ничья — в 9,6.

    Наши прогноз и ставка — Италия выиграет оба тайма за 1,78.

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