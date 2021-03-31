В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Литвы примет сборную Италии. Матч пройдет на стадионе «Вильнюс ЛФФ» в Вильнюсе. Начало — в 21:45 мск. Литва — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Литва провела в квалификации на мундиаль только один матч. В гостевом поединке сборная оказала сопротивление Швейцарии (0:1) и проиграла лишь с минимальным счетом.

Поэтому можно говорить о том, что выступить достойно в отборе литовцам вполне по силам. Правда, для этого нужно устранить старые проблемы в обороне.

Тем не менее, перед началом выступлений в квалификации на чемпионат мира коллектив потерпел разгромное поражение от сборной Косова (0:4) в товарищеской встрече.

Все прогнозы на ЧМ-2022

После старта против одного из фаворитов группы им предстоит матч еще с одной игрой. Не самый лучший вариант, но таковы они, причуды календаря.

Италия

Сборная Италии стартовала в отборе на ЧМ-2022 с домашней победы над Северной Ирландией. Итальянцы выиграли со счетом 2:0.

Во втором поединке квалификации на мундиаль «Скуадра Адзурра» также победила, но на этот раз на выезде Болгарию (2:0).

Таким образом, апеннинская сборная продлила свою серию без поражений до 21 матча. В предыдущий раз итальянцы проигрывали еще в 2018-м году.

При этом в пяти предыдущих поединках подопечные Роберто Манчини оказались сильнее своих соперников, ни один из которых не сумел поразить их ворота.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,136.

Успех хозяев поля оценивается в 27, ничья — в 9,6.

Наши прогноз и ставка — Италия выиграет оба тайма за 1,78.