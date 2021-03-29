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    Главный тренер Словакии: Матч против России — это серьезный вызов для нас

    Футбол Сборная Словакии ЧМ-2022
    Главный тренер Словакии Штефан Таркович высказал мнение о сборной России накануне отборочного матча ЧМ-2022, который 30 марта пройдет в Трнаве.

    Штефан Таркович
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    Штефан Таркович

    «Матч против сборной России — это серьезный вызов для нас.

    После неудачных результатов с Кипром и Мальтой я жду правильной реакции от наших футболистов.

    Мы должны играть на сто процентов от своих возможностей с первых минут.

    Русские — в хорошей форме. Они играют в агрессивный атакующий футбол. У них хорошие результаты, начиная с домашнего чемпионата мира.

    Они хорошо атакуют по флагам и хорошо двигаются. У этой команды есть уверенность в своих силах.

    Мы победили их на Евро во Франции, но завтрашняя игра не будет иметь никакого отношения к той истории.

    Их лидер Дзюба забил оба гола в матче против Словении. Это сильный форвард, которые умеет играть в чужой штрафной.

    Я мог бы целых десять минут говорить о его достоинствах. Играть против него — серьезный вызов для любого защитника», — цитирует Тарковича «Советский Спорт».

    Словаки стартовали в отборочном турнире ЧМ-2022 с двух ничьих — 0:0 в гостях с Кипром, и 2:2 в домашней игре против Мальты.

    Во вторник 30 марта в Трнаве состоится матч Словакия — Россия. Начало в 21:45 по московскому времени.

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