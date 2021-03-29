Главный тренер Словакии: Матч против России — это серьезный вызов для нас

Главный тренер Словакиивысказал мнение о сборной России накануне отборочного матча ЧМ-2022, который 30 марта пройдет в Трнаве.

«Матч против сборной России — это серьезный вызов для нас.

После неудачных результатов с Кипром и Мальтой я жду правильной реакции от наших футболистов.

Мы должны играть на сто процентов от своих возможностей с первых минут.

Русские — в хорошей форме. Они играют в агрессивный атакующий футбол. У них хорошие результаты, начиная с домашнего чемпионата мира.

Они хорошо атакуют по флагам и хорошо двигаются. У этой команды есть уверенность в своих силах.

Мы победили их на Евро во Франции, но завтрашняя игра не будет иметь никакого отношения к той истории.

Их лидер Дзюба забил оба гола в матче против Словении. Это сильный форвард, которые умеет играть в чужой штрафной.

Я мог бы целых десять минут говорить о его достоинствах. Играть против него — серьезный вызов для любого защитника», — цитирует Тарковича «Советский Спорт».

Словаки стартовали в отборочном турнире ЧМ-2022 с двух ничьих — 0:0 в гостях с Кипром, и 2:2 в домашней игре против Мальты.

Во вторник 30 марта в Трнаве состоится матч Словакия — Россия. Начало в 21:45 по московскому времени.