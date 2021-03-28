Албания — Англия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 19:00 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Албания»: Этрит Бериша, Фредерик Весели, Берат Джимсити, Ардиан Исмайли, Hysen Memolla, Эльсеид Хюсай, Кейди Баре, Мюрто Узуни, Казим Лячи, Сокол Чикалеши, Armando Broja.

«Англия»: Ник Поуп, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Деклан Райс, Филип Фоден, Калвин Филлипс, Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт, Гарри Кейн.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания» — «Англия». Коэффициент ставки — 1.91.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 0:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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