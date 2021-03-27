В УЕФА хотят провести финал ЛЧ при зрителях

В Daily Mail пишут о том, что УЕФА может допустить к финалу Лиги чемпионов в Стамбуле более 9 тысяч зрителей.

Таким образом, предполагается, что матч посетят болельщики обеих команд, которые будут участвовать в этом событии. Для достижения этой цели организации требуется решить некоторые вопросы, в частности, систему контроля перепродажи билетов.

Тем не менее последнее слово будет за правительством Турции. В УЕФА надеются, что власти страны примут положительное решение.

Если будет получено разрешение на проведение матча со зрителями, то по итогу трибуны могут быть заполнены даже на половину.