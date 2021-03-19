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    Моуринью прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после поражения от загребского «Динамо» (0:3) и вылета из Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Если не считать последние десять минут дополнительного времени, по ходу которых мы пытались что-то изменить, Загреб смотрелся гораздо лучше. Все 90 минут основного времени и весь первый дополнительный тайм они бились, оставляя все силы на поле.

    По игре моей команде не было видно, что мы проводили важный матч. К таким встречам нужен другой подход. Сказать, что я разочарован — значит ничего не сказать. Сейчас я испытываю нечто большее, чем просто разочарование. Я предупреждал игроков, чем грозит такое отношение.

    Я говорил, что мы рискуем, показывая такую игру, и случилось то, о чем я предупреждал. Лишь когда соперник забил второй мяч и игра перешла в дополнительное время, они осознали, что мы можем вылететь», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что в первом матче «шпоры» победили 2:0. С таким же счетом завершилось основное время ответной игры, но уже в пользу хорватской команды. В дополнительное время «Динамо» забило еще один мяч.

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