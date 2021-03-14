ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио АгуэроОбновленный «Сити» заиграл после перерыва. «Горожане» разгромили «Фулхэм»
  • 18:39
    • Медведев выиграл турнир в Марселе
  • 18:24
    • «Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске
  • 15:19
    • Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ
  • 19:30
    • «Лейпциг» поделил очки с «Айнтрахтом»
  • 19:08
    • «Интер» в гостях обыграл «Торино», «Рома» уступила «Парме»
    Все новости спорта

    Первушин: Очень давят разговоры, что «Тамбов» не нужен в РПЛ

    Футбол Тамбов Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:4).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Прекрасно понимали, как будет действовать "Краснодар", он играет в атакующий футбол. Игра соперника понятна, но понимать одно, а противостоять — другое.

    В позиционной обороне сыграли неплохо, но сказалось индивидуальное мастерство игроков "Краснодар".

    Не хватило нам выхода из обороны, качества быстрых атак. Был один моментик, если бы забили, может, были бы какие-то "качели", но "Краснодар" сильнее, я это понимаю.

    Пенальти — это физическая неготовность. Мы же не провели сборы. Да, ребята говорят, что будут играть все 90 минут, но я же вижу по их лицам, что силы кончаются.

    Я снимаю шляпу перед ребятами, они большие молодцы. У нас обязательно будут замены, нам надо поддерживать темп. Мы в основном проигрываем вторые таймы.

    Очень давят разговоры, что "Тамбов" не нужен в РПЛ, но я хочу обратиться ко всем. Само присутствие клуба "Тамбов" в РПЛ — это уже достижение.

    Моя работа, работа коллег и ребят — это достижение. Мы второй год в Премьер-лиге, мы горды, что были, есть и, возможно, будем», — подчеркнул Первушин в эфире «Матч ТВ».

    «Тамбов» не может победить на протяжении 11 матчей подряд в РПЛ и продолжает занимать 16-е место, имея в активе 13 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Наполи» прервать безвыигрышную серию в матчах с «Миланом»?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Моуринью снова перехитрит Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 4.85
    •
  • «МЮ» и «Вест Хэм» сыграют результативно?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    42.15
  • Суперэкспресс на выходные 13-14 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры