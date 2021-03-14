Первушин: Очень давят разговоры, что «Тамбов» не нужен в РПЛ

Главный тренер «Тамбова»подвел итог матча 22-го тура РПЛ с(0:4).

«Прекрасно понимали, как будет действовать "Краснодар", он играет в атакующий футбол. Игра соперника понятна, но понимать одно, а противостоять — другое.

В позиционной обороне сыграли неплохо, но сказалось индивидуальное мастерство игроков "Краснодар".

Не хватило нам выхода из обороны, качества быстрых атак. Был один моментик, если бы забили, может, были бы какие-то "качели", но "Краснодар" сильнее, я это понимаю.

Пенальти — это физическая неготовность. Мы же не провели сборы. Да, ребята говорят, что будут играть все 90 минут, но я же вижу по их лицам, что силы кончаются.

Я снимаю шляпу перед ребятами, они большие молодцы. У нас обязательно будут замены, нам надо поддерживать темп. Мы в основном проигрываем вторые таймы.

Очень давят разговоры, что "Тамбов" не нужен в РПЛ, но я хочу обратиться ко всем. Само присутствие клуба "Тамбов" в РПЛ — это уже достижение.

Моя работа, работа коллег и ребят — это достижение. Мы второй год в Премьер-лиге, мы горды, что были, есть и, возможно, будем», — подчеркнул Первушин в эфире «Матч ТВ».

«Тамбов» не может победить на протяжении 11 матчей подряд в РПЛ и продолжает занимать 16-е место, имея в активе 13 очков.