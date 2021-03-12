В ПСЖ прокомментировали слухи о переходе Роналду и Месси

Спортивный директор ПСЖпрокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Барселоны»и нападающего «Ювентуса»в клуб.

«Мы внимательны, но сейчас с Месси ничего нет. Роналду? Нас радует то, что "ПСЖ" почти всегда присутствует во всех новостях. Это хорошо. Трансферное окно очень плавное, есть движение. "ПСЖ" вообще очень желанный клуб. Все великие игроки связаны с "ПСЖ". Это то, что нужно ценить. У нас всегда есть возможность поговорить с великими игроками, которые хотели бы приехать. Но у нас сейчас нет переговоров о новом футболисте», — приводит слова Леонардо Goal.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом. Также появилась информация о том, что «Ювентус» попробует продать Роналду в связи с вылетом из Лиги чемпионов.