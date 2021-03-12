Луческу: Просто «Вильярреал» сильнее киевского «Динамо»

Главный тренер киевскогопрокомментировал поражение испанскому(0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы встретились с сильной командой. Соперник имеет больший опыт международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин. Просто соперник нас сильнее.

"Вильярреал" — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень удачно. Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которым воспользовались быстрые и техничные игроки "Вильярреала". Многое предрешил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы по-другому. Такие детали всегда важны.

Причина пропущенных мячей после стандартов — невнимательность и отсутствие опыта. Наши защитники молоды и не имеют большого опыта, потому их застают врасплох такие опытные игроки, которые есть у "Вильярреала".

Чего ждать от ответной встречи в Испании? Я ребятам сказал еще на установке, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они добились в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что эта команда сталь высоко поднимется в еврокубках. Поэтому я сказал игрокам, что каждый матч для них в турнире — это бонус», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.