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    Луческу: Просто «Вильярреал» сильнее киевского «Динамо»

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение испанскому «Вильярреалу» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Мы встретились с сильной командой. Соперник имеет больший опыт международных матчей, является представителем сильного чемпионата. В этом и заключается вся разница. Не стоит искать других причин. Просто соперник нас сильнее.

    "Вильярреал" — очень опытная команда, которая регулярно выступает в еврокубках и делает это очень удачно. Они очень умело используют свои шансы. Мы ошибались в обороне. Наши молодые защитники допустили ряд ошибок, которым воспользовались быстрые и техничные игроки "Вильярреала". Многое предрешил гол. Если бы мы забили в первые минуты игры в моменте, который был у Виктора Цыганкова, игра сложилась бы по-другому. Такие детали всегда важны.

    Причина пропущенных мячей после стандартов — невнимательность и отсутствие опыта. Наши защитники молоды и не имеют большого опыта, потому их застают врасплох такие опытные игроки, которые есть у "Вильярреала".

    Чего ждать от ответной встречи в Испании? Я ребятам сказал еще на установке, чтобы они играли с улыбками на лицах, с радостью воспринимали этот футбольный матч, потому что то, чего они добились в турнире, никто не ожидал. По результатам предыдущего сезона никто не ожидал, что эта команда сталь высоко поднимется в еврокубках. Поэтому я сказал игрокам, что каждый матч для них в турнире — это бонус», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

    Ответная встреча пройдет в Испании 18 марта.

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