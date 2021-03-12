ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоДиалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 15:00
    • Матч отбора на ЧМ-2022 Мальта — Россия состоится в запланированную дату
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
  • 09:51
    • СМИ: Роналду может вернуться в «Реал»
  • 09:30
    • «Нетс» обыграли «Селтикс», «Клипперс» победили «Уорриорз»
    Все новости спорта

    Газзаев высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол Футбол России РПЛ Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Восьмое место в рейтинге УЕФА? Я уже семь лет говорю о проблемах нашего чемпионата и путях его развития, понимаете? Ну и куда мы пришли, куда?! Спрашивайте у специалистов, у нас их много в стране. Им виднее. Откровенно говоря, даже не хочется лишний раз эту тему поднимать», — цитирует Газзаева Sport24.

    Россия (38,382 балла) опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды (38,400). Теперь у России только две путевки в Лигу чемпионов (одна — лишь в квалификацию).

    Напомним, что в еврокубковом сезоне-2020/21 российские клубы в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали лишь одну победу.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды выдадут низовой матч?
  • «Химки» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Ньюкасл» и «Астон Вилла» сохранят нули на табло?
  • «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Бергамцы победят в результативном поединке
  • «Аталанта» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры