Газзаев высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА

Бывший главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

«Восьмое место в рейтинге УЕФА? Я уже семь лет говорю о проблемах нашего чемпионата и путях его развития, понимаете? Ну и куда мы пришли, куда?! Спрашивайте у специалистов, у нас их много в стране. Им виднее. Откровенно говоря, даже не хочется лишний раз эту тему поднимать», — цитирует Газзаева Sport24.

Россия (38,382 балла) опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды (38,400). Теперь у России только две путевки в Лигу чемпионов (одна — лишь в квалификацию).

Напомним, что в еврокубковом сезоне-2020/21 российские клубы в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали лишь одну победу.