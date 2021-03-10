Пирло: Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо

Главный тренер туринскогопрокомментировал сенсационный вылет клуба из Лиги чемпионов.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча завершилась победой туринцев в дополнительное время (3:2), но в следующий раунд вышли «драконы», выигравшие первый матч — 2:1.

«Это игра и такое случается. Для меня это первый раз, это плохо, но мы должны засучивать рукава, зная, что сейчас только март, и у нас есть молодые игроки, которые растут с каждым матчем и прилагают все усилия.

Я предпочел бы остаться в Лиге чемпионов. Однако теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами тренировок, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и попытаться улучшить их», — приводит слова Пирло Football Italia.