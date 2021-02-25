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    Алаев рассказал о возможном изменении формата ФНЛ

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    Новый президент ФНЛ Александр Алаев сказал, что будет обсуждать с клубами возможные изменения в формате соревнований.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Алаев является апологетом объединения ФНЛ с ПФЛ и деления первого дивизиона на две зоны по 16 команд с сезона-2022/23.

    «Сейчас можно сказать, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграет 20 команд, как это предусмотрено регламентом.

    Изменение формата розыгрыша — например, введение плей-офф — будем обсуждать с клубами.

    Пока большинство руководителей клубов склоняются к варианту без плей-офф, два круга по 20 команд. Но мы обязательно подготовим качественную аналитику по каждому из вариантов.

    Много шло разговоров про ФНЛ и о возможных изменениях формата лиги и ее количественного состава в будущем. Но глубокой аналитики и расчетов на самом деле нет.

    За основу для обсуждения мы взяли два варианта — сохранение 20 команд и расширение лиги до 36 команд.

    Первый вариант базовый, второй мы можем рассматривать в перспективе с введением плей-офф. По нему было много дискуссий, вариант предлагали различные именитые эксперты.

    Деление ФНЛ на две зоны возможно, но для этого нам нужно поднять из ПФЛ порядка 14 команд.

    Однако пока никто не даст ответа, готовы ли они к выступлению на уровне ФНЛ. Поднимать ради галочки смысла нет.

    Нужно провести глубокий анализ возможных форматов», — цитирует Алаева официальный сайт лиги.

    25 февраля Александр Алаев был избран президентом ФНЛ. Срок его полномочий составляет четыре года.

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