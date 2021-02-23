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    Гвардиола: Не думаю, что «Боруссия» сможет нас удивить

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение о менхенгладбахской «Боруссии», с которой его команда встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Первый матч пройдет 24 февраля в Будапеште, из-за коронавирусных ограничений в Германии.

    «Играть готовы все, не считая Натана Аке. "Боруссия" здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты.

    Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны. В штрафной соперника оказывается много игроков Гладбаха.

    Ну и, конечно, полузащита: Флориан Нойхаус и Денис Закария или Кристоф Крамер прекрасно знают, что и как делать.

    Они могут менять тактическую схему, играть с четырьмя или пятью полузащитниками, но их идеи от этого не меняются.

    Я хорошо знаю, чего ждать от "Боруссии", и не думаю, что соперник может нас удивить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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