Гвардиола: Не думаю, что «Боруссия» сможет нас удивить

Главный тренер «Манчестер Сити»высказал мнение о менхенгладбахской, с которой его команда встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч пройдет 24 февраля в Будапеште, из-за коронавирусных ограничений в Германии.

«Играть готовы все, не считая Натана Аке. "Боруссия" здорово выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты.

Мы должны быть сосредоточены на своих действиях. Немецкие команды всегда очень опасны. В штрафной соперника оказывается много игроков Гладбаха.

Ну и, конечно, полузащита: Флориан Нойхаус и Денис Закария или Кристоф Крамер прекрасно знают, что и как делать.

Они могут менять тактическую схему, играть с четырьмя или пятью полузащитниками, но их идеи от этого не меняются.

Я хорошо знаю, чего ждать от "Боруссии", и не думаю, что соперник может нас удивить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.