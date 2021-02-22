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    СМИ: Тедеско может вернуться в «Шальке»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в «Шальке», утверждает Sky Sport.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    По информации источника, руководство немецкого клуба определилось со списком кандидатов на замену Кристиану Гроссу. Ранее сообщалось, что 66-летний специалист может покинуть команду, если она вылетит во вторую лигу.

    35-летний Тедеско работал в «Шальке» с 2017 по 2019 год. Затем он ушел в «Спартак».

    Напомним, в декабре прошлого года после поражения от «Зенита» (1:3) Тедеско заявил, что покинет «Спартак» в конце сезона.

    После 22 из 34 туров «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, а от зоны переходных матчей команду отделяют девять очков.

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