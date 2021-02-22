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    Аспиликуэта: Лучший способ нейтрализовать Суареса — держать подальше от ворот

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    Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» в Мадриде.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    «С первого дня [своей работы в "Челси" Томас Тухель] очень ясно дал понять, чего хочет от нас. Мы пытались делать это в каждой игре.

    У нас было несколько хороших результатов, и это вселяет в нас уверенность. В субботу мы были разочарованы потерей очков, но теперь у нас есть Лига чемпионов.

    "Атлетико" — очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире.

    Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.

    Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его — держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в "Ливерпуле" и "Барселоне".

    Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот.

    Мы сосредоточены только на мыслях о победе. Думаю, когда у вас плохие результаты, люди вряд ли будут считать вас фаворитами.

    Но полагаю, сейчас обе команды не в той ситуации, в которой были во время жеребьевки», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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