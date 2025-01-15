Espaly
ПСЖ
«Эспаль»
Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она демонстрирует достойный ход.
При этом «Эспаль» проводит исторический для себя отрезок. Команда уже прошла три раунда Кубка Франции.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. В серии пенальти был обыгран «Дижон».
А вот до того команда переиграла «Кузеикс-Шаптела» (3:0). При этом поединок со скромным «Биарс-Бретено» также завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаль» забил 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Любители творят сенсацию за сенсацией. Да и сыграть против гранда европейского футбола — уже шикарный экзамен на профпригодность.
Матч с чемпионом для команды будет настоящим испытанием. Причем даже в случае провала «Эспаль» может быть горд собой.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гегемону. Да и соперник может предстать в далеком от оптимального кадровом сочетании.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане привычно несутся на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Лиги 1.
Причем ПСЖ настрелял 45 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Парижане нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1).
До того команда нанесла поражение сильному «Монако» (1:0). А вот поединок с «Лансом» завершился победой в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ПСЖ проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда недавно завоевала Суперкубок Франции.
При этом ПСЖ в среднем пропускает реже гола за матч. Зато отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате составляет 7 очков.
Парижане явно постараются добыть еще один трофей в клубный музей. Даже не в самом основном кадровом сочетании команда не должна иметь проблем с проходом любителей.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане должны наконец-то продемонстрировать высокую результативность.
Статистика для ставок
- ПСЖ победил в 2 своих последних поединках
- «Эспаль» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- ПСЖ в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.04 и 13.00.
- 2.00Реймс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.78Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Брентфорд — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: ПСЖ на три головы сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Парижане не допустят недооценки соперника, и наверняка настреляют несколько мячей в его ворота.
Ставка: Фора ПСЖ -4.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.
Ставка: ТБ 6.5 за 2.25