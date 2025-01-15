15 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Эспаль» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаль» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаль»

Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она демонстрирует достойный ход.

При этом «Эспаль» проводит исторический для себя отрезок. Команда уже прошла три раунда Кубка Франции.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. В серии пенальти был обыгран «Дижон».

А вот до того команда переиграла «Кузеикс-Шаптела» (3:0). При этом поединок со скромным «Биарс-Бретено» также завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаль» забил 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Любители творят сенсацию за сенсацией. Да и сыграть против гранда европейского футбола — уже шикарный экзамен на профпригодность.

Матч с чемпионом для команды будет настоящим испытанием. Причем даже в случае провала «Эспаль» может быть горд собой.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гегемону. Да и соперник может предстать в далеком от оптимального кадровом сочетании.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане привычно несутся на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Лиги 1.

Причем ПСЖ настрелял 45 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Парижане нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1).

До того команда нанесла поражение сильному «Монако» (1:0). А вот поединок с «Лансом» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ПСЖ проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда недавно завоевала Суперкубок Франции.

При этом ПСЖ в среднем пропускает реже гола за матч. Зато отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате составляет 7 очков.

Парижане явно постараются добыть еще один трофей в клубный музей. Даже не в самом основном кадровом сочетании команда не должна иметь проблем с проходом любителей.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане должны наконец-то продемонстрировать высокую результативность.

Статистика для ставок

ПСЖ победил в 2 своих последних поединках

«Эспаль» не проигрывал в 3 своих последних матчах

ПСЖ в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.04 и 13.00.

Прогноз: ПСЖ на три головы сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Парижане не допустят недооценки соперника, и наверняка настреляют несколько мячей в его ворота.

Ставка: Фора ПСЖ -4.5 за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 2.25