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    Парижане поглумятся над любителями

    «Эспаль» — ПСЖ. Парижане явные фавориты, но на что выгоднее сделать ставку в матче кубка Франции 15 января? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентами 2.35 и 2.25

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    Прогноз и ставки на «Эспаль» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    15 января в 1/16 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Эспаль» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаль» — ПСЖ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 15 Января 2025 года

    Espaly

  • Франция. Кубок
    •  Espaly 23:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Эспаль»

    Турнирное положение: Эта команда представляет самые низы французского футбола. Зато в Кубке страны она демонстрирует достойный ход.

    При этом «Эспаль» проводит исторический для себя отрезок. Команда уже прошла три раунда Кубка Франции.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. В серии пенальти был обыгран «Дижон».

    А вот до того команда переиграла «Кузеикс-Шаптела» (3:0). При этом поединок со скромным «Биарс-Бретено» также завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Эспаль» забил 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Любители творят сенсацию за сенсацией. Да и сыграть против гранда европейского футбола — уже шикарный экзамен на профпригодность.

    Матч с чемпионом для команды будет настоящим испытанием. Причем даже в случае провала «Эспаль» может быть горд собой.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются дать бой местному гегемону. Да и соперник может предстать в далеком от оптимального кадровом сочетании.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане привычно несутся на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем ПСЖ настрелял 45 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 17 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Парижане нанесли поражение «Сент-Этьену» (2:1).

    До того команда нанесла поражение сильному «Монако» (1:0). А вот поединок с «Лансом» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ПСЖ проводит довольно-таки продуктивный отрезок. Команда недавно завоевала Суперкубок Франции.

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    При этом ПСЖ в среднем пропускает реже гола за матч. Зато отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате составляет 7 очков.

    Парижане явно постараются добыть еще один трофей в клубный музей. Даже не в самом основном кадровом сочетании команда не должна иметь проблем с проходом любителей.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане должны наконец-то продемонстрировать высокую результативность.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ победил в 2 своих последних поединках

    • «Эспаль» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • ПСЖ в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 26.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.04 и 13.00.

    Прогноз: ПСЖ на три головы сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Парижане не допустят недооценки соперника, и наверняка настреляют несколько мячей в его ворота.

    Ставка: Фора ПСЖ -4.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 2.25

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    «Эспаль» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Парижане поглумятся над любителями
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