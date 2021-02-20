Ковач: «Монако» по силам добыть очки в матче с ПСЖ

Главный тренерподелился ожиданиями от гостевого матча 26-го тура Лиги 1 с

«Мы отправляемся в Париж с надеждой воспользоваться своим шансом, мы хотим добиться наилучшего результата. Чтобы добиться результата на "Парк де Пренс", нам нужно будет проявить свою сплоченность и сыграть на высшем уровне. Мы верим в свои силы. Нам следует просто очень внимательно действовать в обороне. Если мы будем сосредоточены на игре с самого начала, то наши амбиции и шансы набрать очки будут возрастать с каждой минутой этого матча.

У нас царит хорошая атмосфера внутри команды, потому что сейчас мы добиваемся положительных результатов. Вне поля футболисты поддерживают хорошие отношения, это очень важно, если мы ставим перед собой цель добиваться побед. Чувствуется желание команды работать вместе, мы смогли добиться текущих результатов благодаря единству и солидарности игроков. Те, кто меньше играет, также вносят свой вклад в общий настрой, в нашей команде хорошее взаимопонимание между футболистами. Если все будет так продолжаться, то это позволит нам добиться наших целей в конце сезона», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Матч ПСЖ — «Монако» состоится 21 февраля, начало — в 23:00 по мск.