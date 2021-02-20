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    Полузащитник «Зенита» заразился коронавирусом

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    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сдал положительный тест на коронавирус, информирует Telegram-канал петербургского клуба.

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    Отмечается, что колумбиец ждет повторного анализа и чувствует себя хорошо.

    «Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае.

    Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

    Ранее голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не вошли в состав петербургского клуба на сбор в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус и присоединились к команде только в конце января.

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