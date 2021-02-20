Полузащитник «Зенита» заразился коронавирусом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сдал положительный тест на коронавирус, информирует Telegram-канал петербургского клуба.

Отмечается, что колумбиец ждет повторного анализа и чувствует себя хорошо.

«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае.

Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не вошли в состав петербургского клуба на сбор в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус и присоединились к команде только в конце января.