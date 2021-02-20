Полузащитник «Зенита» заразился коронавирусом

Вильмар Барриос Фото: globallookpress.com
Отмечается, что колумбиец ждет повторного анализа и чувствует себя хорошо.
«Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае.
Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.
Ранее голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не вошли в состав петербургского клуба на сбор в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус и присоединились к команде только в конце января.