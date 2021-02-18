Мусаев: Есть ответная игра, ничего не потеряно, но нам нужно измениться

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после поражения от загребского(2:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Плохо начали игру, допускали много ошибок в центре поля, которые приводили к быстрым атакам на наши ворота. Сделали комфортной игру для соперника.

Во втором тайме было больше хороших кусков, получался контроль, были моменты, но не хватало надежности.

Нам нужно поменять свою ментальность, сделать работу над ошибками. Есть ответная игра, ничего не потеряно, но нужно измениться, чтобы идти дальше.

Согласен, "Краснодар" допустил очень много потерь до центрального круга или около него. Мы были небрежны, выбирали рискованные решения. Мы были беспечны, за это поплатились.

Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет большого количества высоких игроков, хорошо играющих головой.

Мы дали много шансов сопернику. Были задумки, знали, где слабые места у соперника, но мы этим не воспользовались», — отметил Мусаев в интервью «Спорт-Экспрессу».