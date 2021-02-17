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    «Лацио» могут присудить поражения в играх с «Ювентусом» и «Торино»

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    Римский «Лацио» обвиняется в нарушении протоколов COVID-19, что может привести к снятию очков и техническим поражениям в матчах с «Торино» и «Ювентусом».

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    Столичный клуб нарушил антиковидные протоколы в части уведомления местных властей о положительных тестах в команде и следования инструкциям.

    Издание Football Italia информирует, что дело римлян передано в дисциплинарную комиссию.

    Расследование было начато осенью 2020 года в связи с тем, что между результатами тестирования игроков «Лацио» на коронавирус перед матчами Лиги чемпионов и матчами Серии А возникли расхождения.

    К примеру, выяснилось, что форвард Чиро Иммобиле, который играл в матче с «Торино» (4:3) 1 ноября и с «Ювентусом» (1:1) 8 ноября, не должен был принимать участие в этих встречах.

    Была изучена деятельность лаборатории в Салерно, занимавшейся проверками, изучены соответствующие инциденты от 27 октября и 3 ноября.

    Представители «Лацио» утверждали, что вина в том, что положительные результаты тестирования игроков не были доведены до местных органов здравоохранения, лежит на медучреждении.

    В связи с нарушением порядка уведомлений органов здравоохранения, а также игнорированием требований в части карантина, материалы в отношении «Лацио», его президента Клаудио Лотито, представителей медицинского штаба клуба переданы в дисциплинарную комиссию.

    По результатам рассмотрения могут быть назначены различные виды наказания, включая присуждение «Лацио» технических поражений в играх с «Ювентусом» и «Торино».

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