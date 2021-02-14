ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым
  • 08:11
    • Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open
  • 11:52
    • «Локомотив» не ведет переговоры с Чорлукой о новом контракте
  • 10:18
    • Димитров всухую обыграл Тима и вышел в четвертьфинал Australian Open
  • 08:29
    • Уильямс прошла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Соболенко
  • 08:22
    • Осака была сильнее Мугурусы в 1/8 Australian Open
    Все новости спорта

    «Локомотив» не ведет переговоры с Чорлукой о новом контракте

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Локомотив» до сих пор не начал переговоры по новому контракту с защитником команды Ведраном Чорлукой.

    Ведран Чорлука
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ведран Чорлука

    Об этом сообщил представитель хорватского футболиста Степан Левин.

    «На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой.

    Продление контракта с "Локомотивом" — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.

    Если продление не состоится, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», — приводит слова Левина «Чемпионат».

    Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Продолжит ли Россия побеждать?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Упадет ли «Фиорентина» ближе к зоне вылета?
  • «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    13.77
  • Суперэкспресс на 13-14 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры