ОконченБенфика — Барселона 4:5Онлайн
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    Ламин Ямаль и Рафинья«Бенфика» — «Барселона» 4:5. Онлайн
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    «Барселона» вырвала победу у «Бенфики», команды забили 9 мячей на двоих

    «Бенфика» — «Барселона»: счет матча 4:5, обзор голов

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    В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Барселоне» со счетом 4:5.

    Хет-трик Вангелиса Павлидиса не помог
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    Хет-трик Вангелиса Павлидиса не помог

    В составе хозяев хет-триком отметился Вангелис Павлидис. Также автогол в пассиве Рональда Араухо. За гостей же дубли на счету Роберта Левандовского и Рафиньи, а также гол у Эрика Гарсии.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Бенфика — Барселона 4:5
    Голы: 1:0 Вангелис Павлидис (2'), 1:1 Роберт Левандовски (пенальти) (13'), 2:1 Вангелис Павлидис (22'), 3:1 Вангелис Павлидис (пенальти) (30'), 3:2 Рафаэл Диас (64'), 4:2 Рональд Араухо (автогол) (68'), 4:3 Роберт Левандовски (пенальти) (78'), 4:4 Эрик Гарсия (86'), 4:5 Рафаэл Диас (90 + 6') Предупреждения: Гави (36'), Жюль Кунде (66'), Альваро Фернандес (76'), Френки де Йонг (90 + 4'), Фермин Лопес (90 + 8') Удаление: Артур Кабрал (90 + 8')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Бенфики» осталось 10 очков и 18-е место в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 18 баллов и вторая строчка.

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