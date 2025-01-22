«Бенфика» — «Барселона»: счет матча 4:5, обзор голов

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионовпроиграласо счетом 4:5.

В составе хозяев хет-триком отметился Вангелис Павлидис. Также автогол в пассиве Рональда Араухо. За гостей же дубли на счету Роберта Левандовского и Рафиньи, а также гол у Эрика Гарсии.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Бенфика — Барселона 4:5 Голы: 1:0 Вангелис Павлидис (2'), 1:1 Роберт Левандовски (пенальти) (13'), 2:1 Вангелис Павлидис (22'), 3:1 Вангелис Павлидис (пенальти) (30'), 3:2 Рафаэл Диас (64'), 4:2 Рональд Араухо (автогол) (68'), 4:3 Роберт Левандовски (пенальти) (78'), 4:4 Эрик Гарсия (86'), 4:5 Рафаэл Диас (90 + 6') Предупреждения: Гави (36'), Жюль Кунде (66'), Альваро Фернандес (76'), Френки де Йонг (90 + 4'), Фермин Лопес (90 + 8') Удаление: Артур Кабрал (90 + 8')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Бенфики» осталось 10 очков и 18-е место в турнирной таблице. В активе «Барселоны» 18 баллов и вторая строчка.