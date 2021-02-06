«Лион» — «Страсбург»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 3:0.

Дубль на свой счет записал Мемфис Депай, еще один мяч забил Токо Экамби.

Отметим, что гости с 14-й минуты матча играли вдесятером после удаления Адриана Томассона.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Страсбург 3:0 Голы: 1:0 Мемфис Депай (20'), 2:0 Карл Токо Экамби (30'), 3:0 Мемфис Депай (68') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде (Маттиа Де Шильо, 89'), Марсело (Djameleddine Benlamri, 71'), Лео Дюбуа, Максвелл Корне, Уссем Ауа, Лукас Пакета, Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби (Florent Da Silva, 88'), Мемфис Депай (Райан Шерки, 72'), Tino Kadewere (Ислам Слимани, 71') Страсбург: Эйдзи Кавасима, Стефан Митрович, Антони Каси, Лионель Кароль, Александр Джику, Жан Аолу (Димитри Льенар, 67'), Маджид Абдул Уорис (Жанрикне Беллегард, 77'), Саньин Прцич (Ибраима Сиссоко, 67'), Кевин Зохи (Мехди Шахири, 77'), Адриен Томассон, Хабиб Мухамаду Диалло Предупреждения: Адриен Томассон (14'), Адриен Томассон (14'), Марсело (41'), Синали Дьоманде (61')

Лионцы вышли на первое место в таблице Лиги 1, набрав 52 очка. У «Страсбура» 25 очков и он расположился на 15-й строчке.

В следующем туре 13 февраля «Лион» примет «Монпелье», а «Страсбур» днем позже отправится в гости к «Мецу».