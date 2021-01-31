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    Лилль — Дижон: смотреть онлайн, прямая трансляция 31.01.2021

    Лилль — Дижон: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Лига 1 Лилль Дижон Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лилль» — «Дижон» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Дижон» — «Лилль» 0:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Дижон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лилль — Дижон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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