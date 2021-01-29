«Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

Александр Мухин
globallookpress.com
Срок соглашения 18-летнего россиянина с донским клубом пока неизвестен. Согласно порталу Transfermarkt, ростовчане заплатили за трансфер игрока 11 тысяч евро.
Мухин является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он выступал в Профессиональной футбольной лиге за «Казанку», забив один гол и отдав один ассист.
Александр Мухин — игрок «Ростова» 💪🏻— Football Club Rostov (@rostovfc) January 29, 2021
18-летний центральный защитник подписал контракт с нашим клубом.
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