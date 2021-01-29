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    «Ростов» подписал воспитанника «Локомотива»

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    ФК «Ростов» объявил о подписании контракта с центральным защитником «Локомотива» Александром Мухиным.

    Александр Мухин
    Александр Мухин

    Срок соглашения 18-летнего россиянина с донским клубом пока неизвестен. Согласно порталу Transfermarkt, ростовчане заплатили за трансфер игрока 11 тысяч евро.

    Мухин является воспитанником академии «Локомотива». В нынешнем сезоне он выступал в Профессиональной футбольной лиге за «Казанку», забив один гол и отдав один ассист.

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