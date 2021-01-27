Палмейрас — Васко да Гама: прямая трансляция матча 27.01.2021, где смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Палмейрас» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Палмейрас» — «Васко да Гама». Коэффициент ставки — 1.88.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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