Палмейрас — Васко да Гама: прямая трансляция матча 27.01.2021, где смотреть онлайн

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Васко да Гама» — «Палмейрас» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Палмейрас» — «Васко да Гама». Коэффициент ставки — 1.88.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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