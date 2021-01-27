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    «Зелено-белые» также не будут рисковать перед решающим матчем в КЛ?

    «Палмейрас» — «Васко да Гама». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Бразилии, 27 января 2021 года

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    «Палмейрас» — «Васко да Гама»: прогноз и ставка
    «Палмейрас»
    В перенесенном поединке 1-го тура бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле сыграет с «Васко да Гама». Поединок состоится 27 января в Сан-Паулу и начнется в 02:00 по мск. «Палмейрас» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    По итогам 31 сыгранного матча «Палмейрас» с 51 набранным пунктом находится на пятой строке в турнирной таблице бразильской Серии А, уступая три балла четвертой позиции.

    После того как «зелено-белые» пробились в финал Кубка Либертадорес, обменявшись гостевыми викториями с аргентинским «Ривер Плейт» (0:2 и 3:0), они выиграли только одну встречу из четырех, разгромив в родных стенах «Коринтианса» — 4:0.

    Еще в этот период клуб из Сан-Паулу раз сыграл вничью и проиграл в двух последних турах, поочередно оказавшись слабей на выезде «Фламенго» (0:2) и «Сеары» (1:2).

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    На своей арене в текущем первенстве «Палмейрас» уступил лишь дважды, еще пять раз сыграл вничью и восемь раз побеждал, разница мячей в этих встречах составляет 27:13.

    «Васко да Гама»

    Накануне «Васко да Гама» на своем поле одолел «Атлетико Минейро» из топ-4 со счетом 3:2 и покинул зону вылета бразильской Серии А.

    Сейчас коллектив из Рио-де-Жанейро с 35 очками находится на 15 месте, оторвавшись от опасной строки всего на три пункта. Если в этом матче он разживется баллами, то максимум поднимется на одну строку выше.

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  • 23/01/2021

    • Перед викторий над «Атлетико» команда дважды подряд уступала. Сперва она на своей территории потерпела фиаско от «Коритибы» (0:1), а затем была разгромлена в гостях «Брагантино» — 1:4.

    В 15 выездных встречах текущего первенства «Васко да Гама» одержал всего три победы, четыре раза сыграл вничью и восемь раз был поверженным, забил 15 мячей, а пропустил 29 голов.

    В первом круге «Палмейрас» победил своего предстоящего противника на его поле (1:0), а в прошлом сезоне «зелено-белые» в играх с «Васко да Гама» набрали четыре очка, выиграв 2:1 в гостях и сыграв вничью 1:1 дома.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Васко да Гама» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.70.

    Учитывая, что «Палмейрасу» 30 января предстоит играть в финале КЛ и близость «Васко да Гама» к зоне вылета, в этой встрече ставим на непроигрыш гостей.

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