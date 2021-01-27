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    «Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

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    «Анжи» претендует на солидарные выплаты за переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом сообщил пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов.

    «Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в "Фиорентину". Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц.

    Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тыс. рублей», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

    Кокорин переходил в «Анжи» в 2013 году, но не провел за клуб ни одного матча и вернулся в «Динамо».

    Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» до лета 2022-го года, а сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

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