«Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

претендует на солидарные выплаты за переход нападающегоиз «Спартака» в «Фиорентину».

Об этом сообщил пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов.

«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в "Фиорентину". Сумма там совсем незначительная, так как он провел у нас всего месяц.

Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тыс. рублей», — приводит слова Расулова «Чемпионат».

Кокорин переходил в «Анжи» в 2013 году, но не провел за клуб ни одного матча и вернулся в «Динамо».

Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной» до лета 2022-го года, а сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.