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    Тренер ЦСКА: Наша задача — доминировать в Европе

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    Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс обозначил цели армейцев на ближайшее время и высказал мнение о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках.

    «Не хочу говорить про другие российские клубы, ничего про них не знаю и, честно сказать, даже не хочу знать. Потому что это не моя область ответственности.

    Но опять же, как вы совершенно справедливо подметили, налицо контраст между российскими клубами и европейскими. Задача ЦСКА, безусловно, в том, чтобы доминировать в Европе.

    Перед нами была поставлена задача привнести определенные европейские методы и попытаться их смешать с тем, что здесь уже действует и хорошо развито. Потому что здесь есть ряд очень хороших вещей, которые действительно работают.

    У ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять. Станут сильнее физически, морально, технически и тактически.

    Наш нынешний подход, надеюсь, пойдет на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам», — цитирует специалиста Bobsoccer.

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