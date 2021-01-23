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    Все новости спорта

    Аугсбург — Унион: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

    Аугсбург — Унион: онлайн-трансляция матча начнется в 17:30

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    В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Аугсбург» — «Унион».

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    Последний матч между собой: «Унион» — «Аугсбург» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Унион». Коэффициент ставки — 4.40.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Унион»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» — «Унион».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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