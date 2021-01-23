Аугсбург — Унион: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

Последний матч между собой: «Унион» — «Аугсбург» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аугсбург» — «Унион». Коэффициент ставки — 4.40.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Унион»).
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