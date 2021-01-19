Форвард «Боруссии» не сыграет с «Вердером» из-за посещения подпольной вечеринки

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии»не сыграет противиз-за нарушения антикоронавирусного протокола.

Гладбахский клуб исключил 23-летнего игрока из заявки на матч 17-го тура Бундеслиги, сообщив на своем официальном сайте, что Эмболо пренебрег мерами безопасности.

По данным Bild, в воскресенье, 17 января, футболист посетил подпольную вечеринку в одном из ресторанов Эссена.

Местные жители услышали громкую музыку из заведения, которое должно было быть закрыто, и вызвали полицию. На вечеринке было 23 человека, включая Эмболо.

В «Боруссии» отметили, что форвард сможет вернуться к командным тренировкам, когда сдаст отрицательный тест на коронавирус.

В текущем сезоне Эмболо провел 20 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.