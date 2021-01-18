Клопп: «Ливерпуль» хорошо сыграл с «МЮ», особенно в первом тайме

Главный тренерпрокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с(0:0).

«В целом сегодня мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. В первые 30 минут мы действовали выдающимся образом и, может быть, уже тогда должны были решить исход матча. Но мы не смогли сделать это. Мы старались забить во втором тайме, но нельзя отрицать заслуги игроков "Манчестер Юнайтед". Их контратаки были очень опасными. У них было два действительно хороших момента, но и у нас во втором тайме тоже были шансы.

Мы играли в футбол, старались делать это в свойственной нам манере. Мы заставляли их находиться в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе — ты играешь против команды с футболистами мирового уровня, а они всем составом обороняются. Это действительно сложно. У нас были очень хорошие моменты, если оценивать ситуацию с точки зрения нашего взгляда на футбол. Но всё немного не так, как должно быть. Нам есть куда расти. Это точно. Мы продолжим работать над этим», — цитирует немца BBC.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и с 37 очками закрепился на первом месте в таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 34 очками идет третьим.