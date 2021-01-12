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    «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу в сезоне

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Шеффилд Юнайтед» нанес поражение «Ньюкаслу» в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Шеффилд Юнайтед»
    Футболисты «Шеффилд Юнайтед»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0.

    «Сороки» остались в меньшинстве в концовке первого тайма, когда вторую желтую карточку получил Райан Фрейзер.

    «Клинки» воспользовались численным преимуществом на 73-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Билли Шарп.

    Для хозяев эта победа стала первой в сезоне.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Ньюкасл 1:0
    Гол: 1:0 Билли Шарп (пенальти) (73') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Риан Брустер, 51'), Джон Иган, Этан Ампаду, Джон Флек, Крис Башам (Риан Брустер, 51'), Оливер Норвуд, Джейден Богл, Бен Осборн, Оливер Бёрк (Билли Шарп, 59'), Дэвид Макголдрик (Фил Джагелка, 90') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Пол Дамметт (Мэтт Ритчи, 74'), Fabian Schaer, Федерико Фернандес (Энди Кэрролл, 77'), Деандре Йедлин (Jacob Murphy, 85'), Айзак Хэйден, Джеффри Хендрик, Райан Фрейзер, Шон Лонгстафф, Каллум Уилсон Предупреждения: Райан Фрейзер (42'), Райан Фрейзер (45'), Карл Дарлоу (69'), Билли Шарп (80'), Fabian Schaer (86'), Дэвид Макголдрик (90'), Айзак Хэйден (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Шеффилд Юнайтед» занимает 20-е место (5 очков), а «Ньюкасл» — 15-е (19 очков).

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