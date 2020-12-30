Петреску готов возглавить ЦСКА или «Спартак»

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо»надеется вернуться в чемпионат России.

Об этом сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

«У Дана все отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет — возвращение в Россию.

Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и Спартак», — приводит слова Пырнэу «Р-Спорт».

Петреску возглавлял «Кубань» с 2010 по 2012 год, а также в 2016-м. В «Динамо» бывший игрок сборной Румынии и «Челси» работал с 2012 по 2014 год. 0