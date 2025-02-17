17 февраля в 33-м туре английского Чемпионшипа «Лидс» примет на своем поле «Сандерленд». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Сандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: 3-кратный чемпион Англии на текущий момент лидирует в первом дивизионе, имея в активе 69 баллов и на два очка опережает ближайшего преследователя.

«Лидс» выиграл 20 встреч из 32 проведенных, девять матчей свел вничью и потерпел три проигрыша, разница мячей составляет 66:19.

Последние матчи: «Павлины» в своем предыдущем игровом дне разгромили в гостях «Уотфорд» со счетом 4:0. а вот до этого они неожиданно на своем поле проиграли со счетом 0:2 «Миллуоллу» в 1/16 финала Кубка Англии и покинули турнир, а также одолели на выезде «Ковентри» со счетом 2:0 в чемпионате страны.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лидс» проиграл только раз за своей 16-матчевый период с учетом всех турниров, уступив в кубковом поединке. В 15 же остальных играх данного отрезка «белые» четыре раза сыграли вничью и отпраздновали 11 викторий.

Непосредственно в чемпионате за этот период коллектив четыре поединка свел миром и десять встреч выиграл. И также отметим еще тот факт, что команда не пропустила ни одного гола в своих семи предыдущих поединках в рамках чемпионата Англии.

«Сандерленд»

Турнирное положение: Данный коллектив таблице первой английской лиги идет на четвертой строке, имея в активе 62 балла и на пять пунктов отстает от второй позиции, дающей прямой биле в элиту.

«Сандерленд» отпраздновали 17 викторий, 11 встреч свел вничью и четыре матча проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 49:28.

Последние матчи: «Черные коты» в четырех своих предыдущих поединках в рамках чемпионата страны на своем поле поочередно расписали мировые по 2:2 с «Плимутом» и «Уотфордом», а также в выездном матче смогли переиграть «Мидлсбро» со счетом 3:2 и «Лутон» со счетом 2:0 в прошлом туре.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сандерленд» за 15 своих предыдущих встреч с учетом всех турниров в основное время уступили только в одном поединке, проиграв в последней игре 2024 года на выезде «Сток Сити» 0:1 в рамках Чемпионшипа.

В остальных же 14 встречах данного отрезка коллектив еще шесть поединков завершил мировыми исходами и отпраздновал восемь викторий, все которые пришлись на чемпионат страны и четыре из них были добыты в родных стенах. Сейчас у «черных котов» 8-матчевая серия без фиаско в первенстве страны, где было пять викторий и три ничьи.

Статистика для ставок

У «Лидс» 14-матчевая серия без фиаско в Чемпионшипе, в которой было десять побед

«Сандерленд» в чемпионате не уступает на протяжении восьми игр, выиграв пять из них

В первом круге чемпионата эти клубы на поле «Сандерленда» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лидса» — 1.59, победа «Ковентри» — 5.70, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.89 соответственно.

Прогноз: Как и в матче первого круга ожидаем от этих команд обмена забитыми мячами, ведь в атаке обе команды смотрятся просто превосходно и редко когда уходят с поля сухими.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.96.

Прогноз: И также поставим еще на то, что «черные коты» смогут устоять против лидера первенства и добыть в этом поединке очки.

Ставка: Х2 за 2.40.