17 февраля в 24-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив продолжает борьбы за чемпионство в этом сезоне.

В настоящий момент команда из Барселоны имеет в своем активе 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Каталонцы смогли забить 64 мяча, а пропустили всего 25.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-гранатовые» победили «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).

Также команда из одноименного города разгромила «Валенсию» (5:0) и вышла в полуфинал Кубка Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Помимо этого, коллектив из столицы Каталонии сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в составе «Барсы» травмированы Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь и Ансу Фати. Дисквалифицирован же Фермин Лопес.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают борьбу во всех турнирах, в которых участвуют. «Барселона» может как оформить требл, так и остаться ни с чем.

Во время зимнего трансферного окна состав «Барселоны» не претерпел никаких изменений: в команду никто не пришел, из команды никто не ушел.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: команда из Мадрида борется за попадание в зону еврокубков в этом сезоне.

Сейчас в активе «пчел» 35 зачетных баллов и шестая строчка в турнирной таблице. Мадридский коллектив забил 27 мячей, а пропустил всего 24.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Вальядолида» (1:0), «Леганеса» (1:0) и «Жироны» (2:1).

До этого мадридцы сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).

Перед этим столичный коллектив вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реал Сосьедаду» (1:3).

Не сыграют: в лазарете находится только Хонатан Кабайеро.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Райо Вальекано» стал только 17-м, поэтому в этом прогресс налицо. Подопечные Иньиго Переса показывают достаточно привлекательный футбол и могут претендовать на место в зоне еврокубков.

Зимой «Райо Вальекано» не усилился и не ослаб, состав остался прежним.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Райо Вальекано» выиграл последние 3 матча

В прошлом очном матче «Барселона» победила «Райо Вальекано» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.20, а победа «Райо Вальекано» — в 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.30.

Прогноз: «Райо Вальекано» достаточно немного забивает и пропускает, поэтому думается, что много голов в этой игре не будет.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.

Прогноз: «Барселона» сильнее и ей нельзя терять очки в этой игре, поэтому поставим на уверенную победу каталонцев.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.00.