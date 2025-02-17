Барселона
Райо Вальекано
«Барселона»
Турнирное положение: каталонский коллектив продолжает борьбы за чемпионство в этом сезоне.
В настоящий момент команда из Барселоны имеет в своем активе 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Каталонцы смогли забить 64 мяча, а пропустили всего 25.
Барселона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлых турах «сине-гранатовые» победили «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).
Также команда из одноименного города разгромила «Валенсию» (5:0) и вышла в полуфинал Кубка Испании.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Помимо этого, коллектив из столицы Каталонии сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в составе «Барсы» травмированы Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь и Ансу Фати. Дисквалифицирован же Фермин Лопес.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают борьбу во всех турнирах, в которых участвуют. «Барселона» может как оформить требл, так и остаться ни с чем.
Во время зимнего трансферного окна состав «Барселоны» не претерпел никаких изменений: в команду никто не пришел, из команды никто не ушел.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: команда из Мадрида борется за попадание в зону еврокубков в этом сезоне.
Сейчас в активе «пчел» 35 зачетных баллов и шестая строчка в турнирной таблице. Мадридский коллектив забил 27 мячей, а пропустил всего 24.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Вальядолида» (1:0), «Леганеса» (1:0) и «Жироны» (2:1).
До этого мадридцы сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).
Перед этим столичный коллектив вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реал Сосьедаду» (1:3).
Не сыграют: в лазарете находится только Хонатан Кабайеро.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Райо Вальекано» стал только 17-м, поэтому в этом прогресс налицо. Подопечные Иньиго Переса показывают достаточно привлекательный футбол и могут претендовать на место в зоне еврокубков.
Зимой «Райо Вальекано» не усилился и не ослаб, состав остался прежним.
Статистика для ставок
- «Барселона» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- «Райо Вальекано» выиграл последние 3 матча
- В прошлом очном матче «Барселона» победила «Райо Вальекано» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.20, а победа «Райо Вальекано» — в 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.30.
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Прогноз: «Райо Вальекано» достаточно немного забивает и пропускает, поэтому думается, что много голов в этой игре не будет.
Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.
Прогноз: «Барселона» сильнее и ей нельзя терять очки в этой игре, поэтому поставим на уверенную победу каталонцев.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.00.