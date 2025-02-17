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    «Барселона» и «Райо Вальекано» много не забьют

    Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано. «Барселона» и «Райо Вальекано» много не забьют

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    «Барселона»
    17 февраля в 24-м туре испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Райо Вальекано». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Февраля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонский коллектив продолжает борьбы за чемпионство в этом сезоне.

    В настоящий момент команда из Барселоны имеет в своем активе 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Каталонцы смогли забить 64 мяча, а пропустили всего 25.

    Барселона — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-гранатовые» победили «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).

    Также команда из одноименного города разгромила «Валенсию» (5:0) и вышла в полуфинал Кубка Испании.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Помимо этого, коллектив из столицы Каталонии сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в составе «Барсы» травмированы Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген, Марк Берналь и Ансу Фати. Дисквалифицирован же Фермин Лопес.

    Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают борьбу во всех турнирах, в которых участвуют. «Барселона» может как оформить требл, так и остаться ни с чем.

    Во время зимнего трансферного окна состав «Барселоны» не претерпел никаких изменений: в команду никто не пришел, из команды никто не ушел.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: команда из Мадрида борется за попадание в зону еврокубков в этом сезоне.

    Сейчас в активе «пчел» 35 зачетных баллов и шестая строчка в турнирной таблице. Мадридский коллектив забил 27 мячей, а пропустил всего 24.

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    • Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Испании выиграла у «Вальядолида» (1:0), «Леганеса» (1:0) и «Жироны» (2:1).

    До этого мадридцы сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).

    Перед этим столичный коллектив вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реал Сосьедаду» (1:3).

    Не сыграют: в лазарете находится только Хонатан Кабайеро.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Райо Вальекано» стал только 17-м, поэтому в этом прогресс налицо. Подопечные Иньиго Переса показывают достаточно привлекательный футбол и могут претендовать на место в зоне еврокубков.

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    Зимой «Райо Вальекано» не усилился и не ослаб, состав остался прежним.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • «Райо Вальекано» выиграл последние 3 матча

    • В прошлом очном матче «Барселона» победила «Райо Вальекано» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.20, а победа «Райо Вальекано» — в 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.30.

    Прогноз: «Райо Вальекано» достаточно немного забивает и пропускает, поэтому думается, что много голов в этой игре не будет.

    Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.

    Прогноз: «Барселона» сильнее и ей нельзя терять очки в этой игре, поэтому поставим на уверенную победу каталонцев.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-2 за 2.00.

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    «Барселона» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.02.2025. Прогнозы на футбол. «Барселона» и «Райо Вальекано» много не забьют
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